Brand in Hochhaus: Toter in Wohnung in Schöneberg gefunden

Nach einem Brand in einem Hochhaus in Schöneberg ist am Mittwochmorgen (06. März 2019) ein Mensch tot gefunden worden.

Der leblose Körper wurde in der Brandwohnung gefunden, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Feuer in dem achtstöckigen Gebäude nach Feuerwehrangaben verletzt. Etwa 80 Einsatzkräfte waren vor Ort.

