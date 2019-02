Von Bullterrier angegriffen: Zwei Frauen verletzt

Ein aggressiver Hund hat zwei Frauen in Hellersdorf so übel zugerichtet, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus kamen.

Mitbewohner des Mehrfamilienhauses in der Lily-Braun-Straße hätten plötzlich am Mittwochabend (20. Februar 2019) nicht enden wollende Schreie aus einer Wohnung gehört, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Daraufhin hätten sie die Tür gewaltsam geöffnet und eine 19-Jährige mit schweren Handverletzungen angetroffen.