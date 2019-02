Auch nächste Woche Warnstreiks in Berlin

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Berlin auszuweiten.

In der kommenden Woche sollen am Dienstag und Mittwoch Erzieher und Sozialarbeiter die Arbeit niederlegen, am Mittwoch auch Landesbedienstete in Senatsverwaltungen und Bezirksämtern, wie Tarifkoordinatorin Astrid Westhoff am Dienstag (19. Februar 2019) mitteilte. Damit solle der Druck auf die Arbeitgeberseite vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst verstärkt werden, die am 28. Februar (bis 1. März) geplant ist. Am Dienstag legten bereits Beschäftigte in Jugendämtern und Jugendfreizeiteinrichtungen ganztägig die Arbeit nieder.