Kosslick gedenkt Bruno Ganz' im «Himmel über Berlin»

Der Leiter der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, hat an eine «wunderbare Zusammenarbeit» mit Schauspieler Bruno Ganz erinnert. Mit Blick auf blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein über Berlin sagte Kosslick am Samstag während der Berlinale: «Ich habe das Gefühl, dass nichts im Weg sein soll, wenn er auf seinem Weg ist in den «Himmel über Berlin».»

«Der Himmel über Berlin» von Wim Wenders war einer der bekanntesten Filme mit Bruno Ganz. Der Schweizer Schauspieler starb am Samstag mit 77 Jahren in Zürich.