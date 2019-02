Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin

Etwa 500 Teilnehmer an «Bunte Westen»-Kundgebung in Berlin

An einer Kundgebung zum Aktionstag «Bunte Westen» der linken Sammlungsbewegung «Aufstehen» haben sich in Berlin nach Polizeiangaben etwa 500 Menschen beteiligt. Die Veranstaltung am Potsdamer Platz verlief ruhig, wie es weiter hieß. Das von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht initiierte Bündnis «Aufstehen» hatte in mindestens 14 Städten Demonstrationen und Kundgebungen unter dem Motto «Wir sind Viele. Wir sind vielfältig. Wir haben die Schnauze voll!» geplant. Gefordert werden etwa bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bildung und Pflege.

Vorbild für die Aktionen waren die Proteste der «Gelbwesten» in Frankreich, die mit Plänen der Regierung unzufrieden waren und unter anderem die Senkung von Steuern fordern. Otto Peter Flettner, einer der Organisatoren der Aktion, zeigte sich am Samstagnachmittag zufrieden, konnte aber noch keine Teilnehmerzahlen für die bundesweit geplanten Aktionen nennen.