Berlin-Wetter zu Ostern: Eiersuche im Freien möglich?

Oster-Wetter - es wird durchwachsen: Über das Osterwochenende bekommt Berlin wahrscheinlich nur wenige Sonnenstunden ab.

Osterwochenende wird durchwachsen Ostern ist in diesem Jahr vom 19. bis 21. April 2019, also eher spät im Jahr. Da ist die Hoffnung auf ein paar schöne frühsommerliche Tage berechtigt. Bisher sieht es allerdings nicht danach aus, als würden die Temperaturen in Berlin und Brandenburg an der 20-Grad-Marke kratzen. Über die Osterfeiertage bleibt es eher kühl und wechselhaft in Berlin und Brandenburg.

Karfreitag und Ostersamstag Am Karfreitag werden maximal 17 Grad bei Sonne und Wolken im Wechsel erreicht. Der Wind weht in frischen Böen aus Ost und Nordost. Die Sonne scheint immerhin um die sieben Stunden in Berlin und Brandenburg.

In der Nacht zum Samstag fallen dann die Temperaturen auf um die 7 Grad. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken bei um die 15 Grad und mäßigem Wind ab. Auch Regen ist möglich, aber auch die Sonne lässt sich etwa sechs Stunden blicken.

Wetter am Ostersonntag und Ostermontag wechselhaft Wer am Ostersonntag im Freien suchen möchte, muss sich wenigstens keine Sorgen um schmelzende Schoko-Osterhasen machen. Die Höchsttemperaturen von 16 Grad werden erst am Nachmittag erreicht. Am Vormittag wird es wahrscheinlich nicht wärmer als 10 Grad. Außerdem kann eine Mütze nicht schaden, denn aus Norden/Nordwesten weht ein mäßiger Wind mit frischen Böen. Mit nur vier Sonnenstunden ist Berlinern und Brandenburgern nicht allzu viel Licht vergönnt. Auch ein paar Regentropfen sind möglich, die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 72 Prozent.

Ostermontag hat ähnliches Wetter zu bieten: Mäßiger Wind mit Böen und Temperaturen um die 14 Grad und um die vier Sonnenstunden machen den Spaziergang am Ostermontag zu einem eher kurzen Vergnügen.

