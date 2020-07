Heißes Wochenende mit Temperaturen bis zu 32 Grad

An Badeseen und in Freibädern wird viel betrieb erwartet. Am Samstag sollen die Temperaturen sogar auf 32 Grad klettern. Das Strandbad Wannsee ist für den Tag bereits komplett ausgebucht, die beliebten Freibäder in Neukölln und Kreuzberg ebenfalls. Am Sonntag werden voraussichtlich 29 Grad erreicht. Regnen soll es erst am Sonntag, wenn Wolken und dann zeitweise Schauer und Gewitter die Freizeitmöglichkeiten einschränken. Anfang nächster Woche soll es dann wieder etwas kühler werden.