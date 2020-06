Ullstein-Verlegerin Laugwitz wechselt zu dtv nach München

Nach nur einem Jahr an der Spitze verlässt die verlegerische Geschäftsführerin Barbara Laugwitz die Ullstein Buchverlage.

Die 49-Jährige wechselt Anfang August als verlegerische Geschäftsführerin zu dtv, wie die Verlage am 10. Juni 2020 in Berlin und München bekanntgaben. In München soll Laugwitz die Nachfolge von Claudia Baumhöver antreten.