Posthume Einblicke: Autobiografie von Karusseit erscheint

Die Lese-Tour mit ihr war schon geplant. Sechs Wochen nach dem Tod von Ursula Karusseit ist am 15. März 2019 die Autobiografie der Schauspielerin erschienen.

Karusseit starb am 1. Februar in einem Krankenhaus in Berlin. Im August wäre sie 80 Jahre alt geworden. Zwei Lesungen gibt es nun: am 17. März im brandenburgischen Theater am Rand und am 27. März in Berlin.