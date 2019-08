Hanfparade: Tausende demonstrieren für Cannabis-Freigabe

Der bunte Zug in der Berliner City ist lautstark und nicht zu übersehen. Die Stimmung bei den Demonstranten ist ausgelassen, sie haben auch Forderungen an die Politik.

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Tausend Menschen haben in Berlin ausgelassen für die Legalisierung von Cannabis demonstriert. Bei der Hanfparade zogen am Samstag nach Angaben der Veranstalter etwa 8000 Befürworter einen liberalen Drogenpolitik vom Alexanderplatz bis zum Bundesgesundheitsministerium. Auch Bundestagsabgeordnete von Bündnis90/Die Grünen und Die Linke begleiteten die Demonstranten über den Boulevard Unter den Linden ins Regierungsviertel und schlossen sich den Forderungen nach einer Legalisierung an.