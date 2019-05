Sarah Wiener für die Grünen im EU-Parlament

«Die Anstrengung und die Lernkurve eines dreimonatigen Wahlkampfs liegen jetzt hinter mit. Jetzt muss ich die nächste Lernkurve nehmen und die heißt: Sarah goes to Brüssel», sagte Wiener weiter. Der neue bevorstehende Lebensabschnitt nötige ihr Respekt ab. «Der Wahlkampf war die Kür, jetzt kommt die Pflicht.» In Berlin betreibt die Österreicherin das Restaurant im Hamburger Bahnhof