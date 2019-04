Günther Jauch und Tim Raue eröffnen Restaurant in Potsdam

TV-Moderator Günther Jauch (62) und der Berliner Spitzenkoch Tim Raue (45) eröffnen in der Potsdamer Villa Kellermann ein Restaurant.

Das bestätigte Jauch am 06. April 2019. Er hatte die legendäre Villa schräg gegenüber dem Schloss Cecilienhof vor drei Jahren gekauft und lässt sie derzeit denkmalgerecht sanieren. Bis zum Herbst sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Zuerst hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» (Samstag) darüber berichtet. Was in dem neuen Restaurant des Sternekochs Raue serviert wird, verriet der Moderator nicht.