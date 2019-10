Dem Licht auf der Spur: Spaziergang durch das historische Berlin

Los geht es auf der Museumsinsel an der Heimat zahlreicher Kunstwerke, dem Bode-Museum, das durch die Hand von Lichtkünstlern selbst zum Gemälde wird. Nun geht es über die James-Simon-Galerie zum ersten Highlight. Am bunt erleuchteten Berliner Dom und dem Stadtschloss vorbei geht es anschließend auf der Prachtstraße Unter den Linden nach Osten. Tipp: Auf der Schloßbrücke einen Blick über die Schulter werfen. Mit den acht Marmorfiguren am Brückengelände im Vordergrund zeigt sich der Dom aus einer besonderen Perspektive.Das Hauptgebäude der Humboldt Universität zu Berlin und der Bebelplatz auf der gegenüberliegenden Seite von Unter den Linden bilden den nächsten Zwischenstopp. Die hellen Gebäude bieten sich mit ihren zahlreichen historischen Details für eine sorgfältige und kreative Ausleuchtung an.