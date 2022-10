Leuchtendes Nikolaiviertel: Lichterglanz im Denkmalschutz

Im ältesten Wohngebiet Berlin entfalten die strahlenden Illuminationen der Festival of Lights-Lichtkünstler eine ganz besondere Wirkung.

Kopfsteinpflaster, kleine Gassen und historisches Altstadtflair: Wer das Nikolaiviertel betritt, begibt sich auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Beim Festival of Lights 2022 erstrahlt es im besonderen Glanz.

Leuchtende Bäume im Nikolaiviertel

Rund um die Nikolaikirche wartet das nächste Highlight: Die Installation Tree of Light verwandelt die Straßenbäume der Propstraße und Am Nußbaum in ein leuchtenden Farbenmeer.