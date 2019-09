Fernsehturm: Lights of Freedom

Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt Berlin wird während des Festival of Lights 2019 zum Austragungsort der World Championship of Projection Mapping.

Der Fernsehturm am Alexanderplatz wird beim Festival of Lights vom 11. bis 20. Oktober 2019 jede Nacht mit einer 3D-Videomapping-Installation beleuchtet. Bei der Show «Lights of Freedom» präsentieren die sieben Finalisten des Festival of Lights Award ihre Video-Installationen. Die Herausforderung ist groß: Es gilt für die Künstler, sowohl einen Zusammenhang zum Mauerfall und der friedlichen Revolution als auch ihre ganz eigene Definition von Freiheit zum Ausdruck zu bringen.