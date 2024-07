Wegner: Tiefer Respekt für Widerstand des 20. Juli

Am 20. Juli 1944 hatten Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg vergeblich versucht, den NS-Diktator Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten, die nationalsozialistische Herrschaft zu stürzen und den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Dutzende Beteiligte wurden hingerichtet oder in den Selbstmord getrieben. Trotz des Scheiterns hätten am Ende Freiheit, Recht und Menschenwürde gesiegt, betonte Wegner. Am 80. Jahrestag am Samstag nimmt Wegner am offiziellen Gedenken teil, ebenso wie Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.