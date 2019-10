Potsdamer Platz: Ein ganzes Quartier als Kunstwerk

Zahlreiche Lichtskulpturen und Illuminationen von namhaften Künstlern werden während der Lichterfeste im Stadtquartier Potsdamer Platz präsentiert.

Zurück Weiter © ks/BerlinOnline Beim 14. "Festival of Lights" werden zahlreiche Gebäude am Potsdamer Platz illuminiert.

© dpa Eine Lichtskulptur von Alaa Menavi leuchtet am 14.10.2016 in Berlin im Rahmen des Festival of lights auf dem Potsdamer Platz vor der Unternehmenszentrale der Deutschen Bahn AG (DB AG).

3D-Videomapping-Meisterschaft am Kollhoff Tower Das Highlight der Lichterfeste 2019 am Potsdamer Platz sind die Videoprojektionen am Kollhoff Tower. Auf der 90 Meter hohen Fassade entsteht eine riesige Kunst-Collage zum Thema des Mauerfalls. Dabei wechseln sich bekannte Motive von der Berliner Mauer mit neuen Werken in einer kunstvollen Choreographie ab.

«Honduras, through the heart of our people!» von Gabriel Valecillo Am Haus Huth werden Betrachter in das Ferne Honduras entführt. Mittels Videomapping verlagert der Künstler Gabriel Valecillo das geheimnisvolle Land mit all seinen Facetten nach Berlin.

«Licht Anemone» auf dem Pianosee Der Künstler Malte Kebbel macht sich mit seiner Installation «Licht Anemone» die Reflexionen des Wassers zu eigen. Die leuchtende Skulptur erkundet die Grenze zwischen geometrischen und organischen Formen und zieht die Besucher durch rotierende Lichtlinien in ihren Bann.

Alte Potsdamer Straße Die Alte Potsdamer Straße wird zur Hommage an die Freiheit und die Natur. Am Eingang der Straße symbolisieren zahlreiche leuchtende Vögel in den Bäumen den Freiheitsgedanken. Die weiteren Bäume, welche die Straße säumen, werden in ein atmosphärisches, grünes Licht gebadet.

© ks/BerlinOnline 4 illuminierte Hochhäuser Der Potsdamer Platz soll beim diesjährigen Festival of Lights voller Licht erstrahlen. Bei fünf illuminierten Hochhäusern können Besucher den Kopf in den Nacken legen und die Projektionen bewundern. Nebst Kollhoff Tower nehmen Forumtower, P5 und das Ritz Carlton teil.

Bodenilluminationen am Potsdamer Platz Nach dem Blick nach oben richtet sich die Aufmerksamkeit der Besucher gen Boden: Weitreichende Bodenprojektionen runden das Lichtspektakel am Potsdamer Platz ab.

