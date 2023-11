Veranstaltungen zum Weltfrauentag

Das FrauenNetz Marzahn-Hellersdorf legt seit über 20 Jahren am internationalen Frauentag Blumen am Clara-Zetkin-Denkmal nieder. Auf dem Programm stehen Redebeiträge von Politiker:innen und Aktivist:innen. Da der Park derzeit umgestaltet wird, können die Blumen nicht direkt vor das Denkmal, sondern nur vor den Bauzaun gelegt werden.



Was: Rosen für Clara 2024

Wann: Noch nicht bekannt

Wann genau: Noch nicht bekannt

Wo: Clara Zetkin Denkmal