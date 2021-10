Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus findet im 2G-Modell statt

Der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus ist nicht der einzige Markt, der im Jahr 2021 nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt. Auch die Betreiber der Weihnachtsmärkte am Gendarmenmarkt und in der Zitadelle haben sich für das Modell entschieden. Zahlreiche Weihnachtsmärkte, darunter auch der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg, wurden derweil bereits abgesagt.