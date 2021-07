Wahrheit tut weh: «Schmerzhafte Themen» im Humboldt Forum

Mit der Eröffnung des Berliner Humboldt Forums werden aus Sicht seines Generalintendanten Hartmut Dorgerloh kritische Debatten über das Zentrum für Kultur, Kunst und Wissenschaft «auch im Humboldt-Forum geführt».

Kernthema sei etwa «die Auseinandersetzung mit Kolonialismus und den andauernden Auswirkungen der imperialen und kolonialen Aneignung und Ausbeutung der Welt bis heute», sagte Dorgerloh am Montag in Berlin vor der Eröffnung an diesem Dienstag (20. Juli 2021).