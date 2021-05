Lange Nacht der Wissenschaften fällt zum zweiten Mal aus

Betroffen sind mehr als 45 wissenschaftliche und wissenschaftsnahe Einrichtungen, die an Präsenzformaten gearbeitet hatten, wie eine Agentur für die Veranstalter am 07. Mai 2021 mitteilte. Einige digitale Angebote sowie eine Sondersendung von Radioeins (RBB) soll es aber trotzdem geben. Die Lange Nacht der Wissenschaften sollte eigentlich am 5. Juni stattfinden.