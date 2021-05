Staatsballett Berlin startet Programm für junge Tänzer

Absolventen der Staatlichen Ballettschule Berlin sollen dabei unter Anleitung von Ensemblemitgliedern in die Arbeit einer Tanzcompagnie eingeführt werden, teilte das Staatsballett am 03. Mai 2021 mit. Mit dem Weiterbildungsprogramm sollen ab September 16 Tänzer und Tänzerinnen in dem zehn Monate dauernden Programm eine Berufsperspektive erhalten. Die Teilnehmer sollen auch in regulären Aufführungen des Staatsballetts auftreten.