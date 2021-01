Akademie der Künste: Kultur mit Dringlichkeit behandeln

Die Akademie der Künste hat an die Politik appelliert, sich in der nächsten Debatte über Corona-Lockerungen besonders für Kunst und Kultur einzusetzen.

«Kulturinstitutionen mit verlässlichen Hygienekonzepten sollten bei der Entwicklung von Lockerungs- und Öffnungsstrategien prioritär behandelt werden», schrieb die Akademie am Donnerstag (21. Januar 2021) - in Richtung der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und des Berliner Kultursenators Klaus Lederer (Linke). In Deutschland sind Museen, Theater und andere Kultureinrichtungen derzeit wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen. «Das Fehlen kollektiver ästhetischer Erlebnisse und Diskursmöglichkeiten im öffentlichen Raum schädigt das demokratische Miteinander langfristig in nicht absehbarem Ausmaß», schrieb die Akademie. Besondere wichtig sei die kulturelle Vermittlung für Kinder und Jugendliche.