Dorgerloh: Weg zur Normalität im Humboldt Forum dauert

Das Humboldt Forum in Berlin wartet nach der digitalen Eröffnung auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen und damit die ersten echten Besucher. «Wir werden gerade zum Start ohnehin erstmal eine Menge Erfahrungen sammeln müssen», sagte Generalintendant Hartmut Dorgerloh der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Insofern hat es auch Vorteile, dass wir coronabedingt vermutlich mit weniger Publikum starten müssen.»

Zugleich gibt sich Dorgerloh zuversichtlich. «Wir würden das zwar schon schaffen mit einem Ansturm. Allerdings wäre die Fehlerquote und damit die Unzufriedenheit größer. Und irgendwann haben wir dann hoffentlich die 10 000 Besucherinnen und Besucher am Tag, für die das Haus maximal ausgelegt ist.»

Die größten Auswirkungen seit Beginn der Corona-Pandemie sieht Dorgerloh in der internationalen Projektarbeit. «Bis sich hier wieder eine Art Normalität einstellt, wird es wohl noch eine Weile dauern.» So könnten zum Beispiel keine Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt für Projekte eingeladen werden. «Aber natürlich wollen wir, dass First Nations aus der ganzen Welt nach Berlin kommen und hier im Haus ihre Expertise einbringen können. Das wird jetzt entsprechend verschoben.»