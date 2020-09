«Deutschland singt» am 3. Oktober

Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit soll es am 3. Oktober eine bundesweite Gesangsaktion geben.

Dahinter steht der Bundesmusikverband Chor und Orchester, aufgerufen sind Chöre und Instrumentalensembles. Laut der Ankündigung sollen sich in 150 Städten und Gemeinden Menschen auf Marktplätzen versammeln, «um den Jahrestag der Deutschen Einheit sowie 75 Jahre Frieden in Deutschland zu feiern». Zehn Lieder stehen auf dem Programm, darunter «Die Gedanken sind frei», «Wind of Change», «Der Mond ist aufgegangen» und «Über sieben Brücken musst du gehn». Schirmherren der Aktion sind demnach der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster.