Berlin Art Week zieht positive Bilanz

Zu den Besonderheiten der diesjährigen Kunstwoche in der Corona-Krise gehörten außerdem verlängerte Öffnungszeiten, ein neues Reservierungstool, zahlreiche Veranstaltungen im Freien und ein zweisprachig angelegtes digitales Programm. «Wir freuen uns sehr, dass das Konzept der Berlin Art Week auch in dieser schwierigen Zeit so gut aufgegangen ist», sagte Simone Leimbach von der für die Berlin Art Week verantwortlichen Kulturprojekte Berlin GmbH. «Die große Nachfrage hat bestätigt, dass es nach wie vor analoge Veranstaltungen braucht, das Digitale kann nur eine Ergänzung sein.»