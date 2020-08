Deutsch-Russisches Museum holt Feier zum Kriegsende nach

Ursprünglich sollte am 8. Mai an das Kriegsende erinnert werden - an dem Tag also, als die Wehrmachtsführung die bedingungslose Kapitulation unterzeichnete. Doch wegen der Corona-Pandemie fiel die Feier aus. Nun wird sie an dem Tag nachgeholt, an dem Japan kapitulierte. In dem Museum in Karlshorst befindet sich der Saal, in dem die Unterzeichnung durch die deutsche Wehrmachtsführung stattfand. Bei dem Fest soll es Taschenlampen-Führungen in den Saal geben. Wer an dem Fest am kommenden Mittwoch teilnehmen möchte, wird gebeten, sich vorher per E-Mail anzumelden. Es gelten die bekannten Hygieneregeln; im Museum muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.