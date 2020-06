Verdi will Grütters bei Milliardenpaket unterstützen

Die Gewerkschaft Verdi hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) Unterstützung bei der Umsetzung des milliardenschweren Hilfspakets für die Kulturszene zugesichert. Einer entsprechenden Bitte komme Verdi gern nach, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag (23. Juni 2020) in Berlin.

Die Bundesregierung hatte in der vergangenen Woche das Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro verabschiedet. Mit 250 Millionen Euro sollen Kultureinrichtungen bei der Umsetzung etwa von Hygienekonzepten, Online-Ticket-Systemen oder Belüftungssystemen geholfen werden. Bis zu 480 Millionen Euro sind vorgesehen, um Kulturschaffende aus der Kurzarbeit zu holen und ihr Wirken zu finanzieren. Für die Schaffung digitaler Angebote stehen 150 Millionen Euro bereit. Mit 100 Millionen sollen coronabedingte Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

