Tipps für Pfingsten der Berliner Gesundheitsverwaltung

Vorgeschlagen wurde eine «Familien- Fahrradtour von Adlershof nach Zehlendorf», wie es am Samstag (30. Mai 2020) mit einem Augenzwinkern hieß. Falls das voraussichtlich trockene und heitere Wetter an den Feiertagen doch umschlagen sollte, ist die zweite Empfehlung passend: Ein Ausflug in den C-Bereich der BVG «mit 1-2 Haushalten». Die Ticketpreise der BVG richten sich nach verschiedenen Tarifbereichen - der C-Bereich umfasst dabei das Berliner Umland.