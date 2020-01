Über 400 000 Menschen besuchten Berliner Planetarien

Die Berliner Planetarien und Sternwarten haben im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet - dort haben erstmals mehr als 400 000 Gäste in den Himmel geblickt.

Das Zeiss-Großplanetarium mit seiner markanten Kuppel gilt als Europas modernstes Wissenschaftstheater. Von 2014 bis 2016 wurde das Haus modernisiert und inhaltlich neu ausgerichtet. «Der große Erfolg des Zeiss-Großplanetariums bestärkt uns darin, auch das Planetarium am Insulaner sanieren zu wollen», hieß es in einer Mitteilung von Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Das Planetarium am Insulaner soll ab 2021 grundsaniert und zum Bildungszentrum ausgebaut werden.

Die Archenhold-Sternwarte in Treptow, das Planetarium am Insulaner mit Wilhelm-Foerster-Sternwarte in Schöneberg und das Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg befinden sich seit 2016 unter dem Dach einer gemeinsamen Stiftung. Träger ist das Land Berlin.