Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen vor dem Brandenburger Tor

Anlass für die Veranstaltung ist die « One Billion Rising -Bewegung», die 2012 in New York von der Künstlerin Eve Ensler gegründet wurde. Seitdem ist der Tanz gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu einer globalen Aktion geworden. Sie stützt sich auf eine Schätzung der UN, nach der rund ein Drittel aller Frauen im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt werden.