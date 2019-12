Ursula Haselböck wird Intendantin der Festspiele in Mecklenburg

Ursula Haselböck, derzeit Dramaturgin am Konzerthaus Berlin, wird ab September 2020 Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

Sie werde damit in der fast 30-jährigen Geschichte des Klassikfestivals die erste Frau an dessen Spitze, teilten die Festspiele am 17. Dezember 2019 mit. Die gebürtige Wienerin Haselböck tritt ihr neues Amt am 1. September an.