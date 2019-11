Hannah-Höch-Preis 2019 für Monika Baer

Die in Berlin lebende und arbeitende Malerin Monika Baer ist mit dem Hannah-Höchst-Preis ausgezeichnet worden. Er ist mit 25 000 Euro dotiert.

Die Förderkommission Bildende Kunst des Berliner Senats würdigte das umfangreiche Werk der 55-Jährigen Künstlerin, die in Freiburg im Breisgau geboren wurde. «Baers seriell angelegte Werkkomplexe bedienen sich unterschiedlichster malerischer Techniken und Ansätze», hieß es in einer Mitteilung der Kultursenatsverwaltung am Freitag.