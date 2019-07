Berliner CSD erinnert an frühe Aktivisten

Zum 41. Berliner Christopher Street Day (CSD) am Samstag erinnert die Community an die Pioniere der frühen Schwulen- und Lesbenbewegung. Es gibt aber auch Kritik aus den eigenen Reihen.

Der 41. Berliner Christopher Street Day legt in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf die Ursprungstage der Schwulen- und Lesbenbewegung. Unter dem Motto «Stonewall 50 - Every riot starts with your voice» (deutsch: «Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme») sollen frühe Aktivisten, deren Namen heute kaum noch geläufig seien, gewürdigt werden, sagten die Veranstalter am Mittwoch in Berlin.