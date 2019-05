Akademie-Künstler werben für Europa

Mit einer ungewöhnlichen Aktion wollen Mitglieder der Akademie der Künste Europa stützen. Auf die gläserne Fassade des Akademie-Gebäudes am Pariser Platz in Berlin werden dafür pro-europäische Statements von mehr als 50 Akademie-Mitgliedern projiziert.

«Was ist Europa?», fragt etwa der chinesischer Konzeptkünstler Ai Weiwei. «Kann Europa ohne Europäische Werte Europa sein? Ohne ein Festhalten an diesen Grundwerten wird es kein Europa geben.» Bei der österreichische Schriftstellerin Kathrin Röggla heißt es: «An Europa teilzuhaben heißt, sich für es einzusetzen.» Regisseur Michael Verhoeven meint: «Nationalromantik überwinden bedeutet Europäer werden.»

