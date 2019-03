Rosinenbomber kehren nach Berlin zurück

Mit Flügen von Original-Maschinen des Typs Douglas DC-3 soll vom 10. bis 17. Juni an die historische Hilfsaktion erinnert werden, wie der Förderverein Luftbrücke Berlin 70 am Mittwoch mitteilte. Von 1948 bis 1949 hatten Flugzeuge der Alliierten die abgeschnittenen Einwohner West-Berlins via Luftbrücke mit Lebensmitteln versorgt. Die Maschinen gingen als Rosinenbomber in die Geschichte ein. Auch der Überflug über das Brandenburger Tor und den früheren Flugplatz Tempelhof im Juni sei nun genehmigt, so der Verein.