30 Jahre Mauerfall: Open-Air-Ausstellungen und 3D-Videoprojektionen

Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der stillen Revolution erzählen sieben Open-Air-Ausstellungen an geschichtsträchtigen Orten in Berlin von den Ereignissen der besonderen Nacht.

Gleich sieben Open-Air-Ausstellungen an Originalschauplätzen im gesamten Berliner Stadtgebiet möchten die Geschichte der «Friedliche Revolution» veranschaulichen. Auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kommen zu Wort. Die Ausstellungen sind rund um die Uhr kostenlos zu besichtigen und befinden sich an folgenden Orten:

3D-Videomappings an den Originalschauplätzen

Riesige 3D-Videoprojektionen aus historischem Film- und Bildmaterial an sieben versetzen Besucher zurück in die Umbruchzeit von 1989/1990. Untermalt werden die großformatigen Plakate von Soundinstallationen. Die ca. 15-minütigen Videoprojektionen beginnen immer nach Einbruch der Dunkelheit und wiederholen sich den den ganzen Abend. Die Videoprojektionen laufen an der Gethsemanekirche, Alexanderplatz, Kurfürstendamm, Stasi-Zentrale, Schlossplatz und der East Side Gallery.