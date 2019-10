Alexanderplatz: 30 Jahre Mauerfall

Auf dem Alexanderplatz im Herzen der Stadt kamen am 4. November 1989 tausende Menschen zur größten nicht genehmigten Demonstration in der Geschichte der DDR zusammen. An diesem Originalschauplatz können die Gäste eine Reise in die bewegte Zeit des Mauerfalls unternehmen.

Auf dem Alexanderplatz, unweit der berühmten Weltzeituhr , erwarten die Besucher*innen zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum ein Programmpavillon, eine Open-Air-Bühne und eine Open-Air-Ausstellung. Highlights sind hier unter anderem die Konzerte von Fehlfarben und der Band Pankow . Vom 04. bis zum 10. November werden auf dem Alex zudem von Kulturprojekte Berlin einige der umliegenden Gebäudefassaden mit großflächigen 3D Videoprojektionen in Szene gesetzt. An diesem Ort befindet sich ein barrierefreier Infopoint. Dieser ist täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet.

