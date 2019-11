Kurfürstendamm: 30 Jahre Mauerfall

Dreh- und Angelpunkt der Mauerfall-Aktivitäten am Kurfürstendamm ist der Breitscheidplatz . Neben dem Info-Pavillon befindet sich dort auch die Open-Air-Ausstellung. Es werden Lesungen, Filmvorführungen, Performances, Workshops und Konzerte stattfinden.Vom 04. bis 10. November werden dort umliegende Gebäudefassaden, auch die des Europa-Centers, mit großflächigen 3D-Videoprojektionen in Szene gesetzt. Das Video Mapping wird täglich ab 16:30 Uhr auch auf den Büroturm projiziert. Rund um die «Uhr der fließenden Zeit» (Wasseruhr) zeigt das Europa-Center zudem Videoinstallationen mit Zeitzeugenberichten und die Besucher*innen können per Virtual Reality auf eine Zeitreise in das geteilte Deutschland gehen.