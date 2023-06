Barbie The Dreamhouse Experience

16. Mai bis 01. September 2013

Vom 16. Mai bis zum 1. September 2023 liegt Barbies Zuhause in Berlin. In unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz in Berlin gastiert eine interaktive Erlebnisausstellung, in der auf 2500 qm kleine und große Fans eingeladen einladen sind, Barbies Traumhaus zu erleben.

Eine interaktive Erlebnisausstellung Die interaktive Ausstellung ermöglicht erstmals Einblicke in die private Welt von Barbie: Zu sehen sind u.a. der Wohn- und Schlaftrakt und Barbies begehbarer Kleiderschrank mit hunderten Outfits.



Im 1100 qm großen Entertainment-Bereich ermöglichen Armbänder mit RFID-Technik und LED-Touchscreen den Fans während der Tour durch das Haus ihr individuelles Barbie Erlebnis inklusive digitaler Anprobe von Barbies Kleidern.

Auf einen Blick Wann: 16. Mai bis 1. September 2013

Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr

Wo: Berlin Mitte

Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 15 Euro, Kinder unter 3 Jahren frei

Kartenansicht Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Special: interaktive Ausstellungen Erlebnisausstellungen in Berlin bieten Kunst und Kulturgeschichte zum Anfassen und Ausprobieren für all diejenigen, die Kultur und Unterhaltung verbinden möchten. mehr