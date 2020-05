Georg Kolbe Museum öffnet am 11. Mai

Das Georg Kolbe Museum in Berlin-Westend öffnet ab dem 11. Mai wieder für Besucher. Das Museum werde täglich von 10 bis 18 Uhr öffnen, Führungen seien vorerst nicht möglich, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

Die erste Stunde nach der Öffnung sei täglich Menschen vorbehalten, die mit Blick auf das Coronavirus einer Risikogruppe angehörten. Innerhalb der übrigen Öffnungszeit dürfen den Angaben zufolge maximal 15 Menschen gleichzeitig das Museum für Klassische Moderne und Zeitgenössische Kunst besuchen.

