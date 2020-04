Museen vor der Öffnung: Alle Häuser auf dem Prüfstand

Zudem werden es laut Parzinger zunächst nur einige wenige ausgewählte Museen sein. «Es ist im Augenblick schwer zu sagen, welche Häuser wir öffnen können. Wir prüfen gerade, was auf der Museumsinsel möglich ist und auch am Kulturforum , welche Häuser sich am besten für eine Öffnung eignen.» Die Staatlichen Museen sollen eher defensiv vorgehen. «Wir gehörten zu den ersten, die am 14. März geschlossen haben», sagte Parzinger. «Wir sind weiter sehr vorsichtig und wollen auch in Zukunft lieber restriktiver sein, als das zu locker zu handhaben.» Da es aktuell kaum Touristen in der Stadt gibt, sieht er die Öffnungen zunächst als Angebot an die Berlinerinnen und Berliner. «Wir wollen, dass die Menschen sich in dieser schwierigen Zeit mal wieder an Kunst und Kultur erfreuen können.»