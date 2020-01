Tagebuch einer Auschwitz-Überlebenden im Museum

Es war der Tag des deutschen Einmarschs in Ungarn, die damals 14-Jährige hatte gerade mit ihren Aufzeichnungen begonnen. Nur wenige Monate später wird sie mit ihrer Familie in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Ehrenwald überlebt, auch die Abschrift ihres Tagebuchs kann sie retten. «Deportiert nach Auschwitz» - zum 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers zeigt das Deutsche Historische Museum in Berlin erstmals das Tagebuch und zeichnet das Schicksal Ehrenwalds nach, die heute mit 90 Jahren in Jerusalem lebt.