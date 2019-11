Museen wollen «Vorreiter im Klimaschutz» werden

Die Spitzen wichtiger Museen in Deutschland wollen mehr Klimaschutz in ihren Häusern.

In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden offenen Brief an Kulturstaatssekretärin Monika Grütters (CDU) fordern die Leitungen von rund zwei Dutzend führenden Museen, Kultureinrichtungen und Instituten «eine zentrale Taskforce, die sich einzig den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet».