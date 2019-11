Bundesnachrichtendienst öffnet Besucherzentrum

Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Bruno Kahl, hat den Kurs größtmöglicher Offenheit seines Dienstes unterstrichen.

Der BND habe sich «entschieden, mehr Transparenz zu wagen, ohne dabei die Geheimhaltung zu gefährden, die für unsere Arbeit zwingend notwendig ist», sagte Kahl am 05. November 2019 bei der Eröffnung des Besucherzentrums des Auslandsgeheimdienstes in Berlin. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Nachrichtendienste, Johannes Geismann, betonte, «Nachrichtendienste, die nicht in der Öffentlichkeit agieren, sondern nur im Geheimen arbeiten, werden nie das Vertrauen innerhalb einer Demokratie erwerben können».

Kahl nannte das Besucherzentrum einen Meilenstein in der Geschichte des BND. Es könne dem Dienst in Zukunft auch eine wertvolle Stütze bei der Personalgewinnung werden, da man sich als moderner und attraktiver Arbeitgeber präsentiere. Auf rund 400 Quadratmetern Fläche sind in dem Besucherzentrum mehr als 120 Exponate zu sehen. Das Besucherzentrum ist nach BND-Angaben weltweit das erste öffentlich zugängliche Besucherzentrum eines Nachrichtendienstes. Es liegt in einem vom übrigen streng geheimen Neubaukomplex des BND abgeschirmten Bereich. Für angemeldete Besuchergruppen ist dort eine multimediale und interaktive Dauerausstellung zu sehen.