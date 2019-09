«Danke, Peter»: Galerie Camera Work gedenkt Peter Lindbergh

Gezeigt wird eine Auswahl seiner berühmtesten Werke. Vom 7. bis 14. September 2019 werden 15 Arbeiten im Empfangsraum der Galerie Camera Work in der Kantstraße in Charlottenburg gezeigt, die Lindberghs Schaffen sowie die Bedeutung seines fotografischen Lebenswerkes würdigen sollen. Der Fotograf verstarb am 3. September 2019 im Alter von 74 Jahren. Er galt als einer der einflussreichsten Modefotografen der letzten 40 Jahre.