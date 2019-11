Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Panorama

Alice Dwyer wünscht sich ein Schulfach für den Alltag

Schaupielerin Alice Dwyer (31) wünscht sich lebensnähere Schulfächer in Deutschland. «Ich finde, es sollte eine Art Lebensfach an den Schulen geben, in dem man sinnvolle und allgemeine Sachen für den normalen Alltag lernt, zum Beispiel zum Thema Klimaschutz, Respekt und Mitmenschlichkeit.

© dpa

Damit kann man nicht früh genug anfangen», sagte Dwyer («Zorn», «8 Tage», «Herr und Frau Bulle») am Rande eines Mode-Events in Berlin am 06. November 2019. Sie verstehe nicht, warum man an der Schule keine Sachen fürs Leben lehre. «Zum Beispiel, wie man eine Steuererklärung macht.» Dwyer wohnt mit ihrem Mann und Kollegen Sabin Tambrea in Berlin.

