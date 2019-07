Frauke Ludowig isst täglich Leberwurstbrot

Ludowig kam im weiten, gemusterten Hosenanzug. Es sei gut, dass sie für ihren Job gezwungen sei, sich morgens zurecht zu machen, sagte Ludowig. Sonst trage sie am Wochenende gerne, was am einfachsten sei - Jeans, T-Shirt oder auch mal Jogginghose und Wollmütze. «Ich bin manchmal bisschen modefaul», sagte Ludowig. «Und am Wochenende lebe ich das total aus, diese Modefaulheit.»