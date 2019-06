Kai Wiesinger hört in Umweltfragen auf seinen Nachwuchs

Schauspieler Kai Wiesinger (53, «Der Lack ist ab») hört in Umweltfragen auf seinen Nachwuchs. «Meine Kinder versuchen schon länger, mich und meine Frau zu erziehen.

Meine 21-jährige Tochter ist zum Beispiel extrem in die Klimadiskussion involviert und studiert Jura, um da große Schritte zu gehen», sagte Wiesinger am Dienstagabend in Berlin beim «Raffaello Summer Day», einer Charity-Veranstaltung zugunsten von Straßenkindern und jungen Obdachlosen. Zuhause gebe es längst kein Plastik mehr: «Meine Tochter nimmt das sehr ernst und reagiert schon mal wütend, wenn es nicht passt. Ich finde ihr Engagement aber toll.»