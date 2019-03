Über die Kreisstadt Oranienburg , in der ihr neues Buch «Kurt» spielt, sagte Kuttner in einem Interview mit der Zeitung «Märkische Allgemeine» (07. März 2019): «(...) die Stadt ist unprätentiös, die Menschen ehrlich und auf dem Boden geblieben.» Die Moderatorin hat ein Wochenendhaus in dem Ort im Landkreis Oberhavel.